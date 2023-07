Sondershausen: Jugendliche produzieren eigenes Musical

Sondershausen. 40 Jugendliche aus Polen und Deutschland nehmen am 7. Musicalcamp der Landesmusikakademie teil.

Mit einer fulminanten Abschlusspräsentation unter dem Titel „Emotionales Karussell“ endete am vergangenen Samstag das 7. Musical-Sommercamp der Landesmusikakademie Sondershausen. Die fast 40 Jugendlichen aus Polen und Deutschland führten im Achteckhaus vor, was sie in der Woche vom 8. bis 15. Juli gelernt und erarbeitet hatten. Das teilte die Landesmusikakademie mit.

Das selbst entwickelte Stück erzählte die Geschichte von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die aus verschiedenen Gründen an einem Ort zusammenkommen und miteinander umgehen müssen.

Jugendliche komponieren Musik teils selbst zum Stück

Untermalt wurde die Geschichte von verschiedenen Musiktiteln, die zum Teil von den Jugendlichen selbst komponiert oder arrangiert worden waren. Vielseitige Instrumentalisten, tolle Solostimmen und auch der Chorgesang überraschten und begeisterten das Publikum, heißt es weiter.

Zu Besuch war Ende vergangener Woche auch Thüringens Kulturminister Benjamin Hoff (Linke). Er konnte die Probenarbeit erleben und mit den Teilnehmenden und der Leitung ins Gespräch zu kommen. Martina Langenberger, Geschäftsführerin der Landesmusikakademie, stellte ihm das Konzept des Musicalcamps vor.

Auch der Minister ließ sich von der besonderen Atmosphäre, dem herzlichen Umgang der Jugendlichen untereinander und auch von ihrem musikalischen Können begeistern.

Das Projekt Musicalcamp wird gefördert durch die Thüringer Staatskanzlei, das Deutsch-Polnische Jugendwerk und Jeunesses Musicales Deutschland.