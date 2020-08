Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershausen: Junge Musiker spielen drei Konzerte im Marstall

Zu gleich drei Konzerten laden die Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen, der Verein Via Nova aus Weimar und der Landesmusikrat Thüringen in dieser Woche ein. Diese finden am Donnerstag, und Freitag jeweils um 19 Uhr und am Samstag um 15 Uhr in der Franz-Liszt-Halle der Thüringer Landesmusikakademie in Sondershausen statt.

Das Landesjugendensemble Neue Musik Thüringen in der Akademie unter der Leitung von Juri Lebedev hält seine traditionelle Sommerarbeitsphase in Sondershausen ab. Speziell für das Ensemble haben Hubert Hoche, Marta Kowalczuk, Ludger Kisters und Romeo Wecks neue Kompositionen für die außergewöhnliche Besetzung drei Violinen, Cello, Trompete und Saxophon verfasst. Hinzu kommt ein freies Werk des Weimarer Komponisten Johannes K. Hildebrandt. Die Arbeitswoche schließt mit dem Konzert am Freitag ab.

Gekoppelt an de Landeswettbewerb Jugend komponiert der Landesmusikräte Hessen und Thüringen findet außerdem in dieser Woche ein Kompositionsworkshop in Sondershausen stattfindet. Die Ergebnisse des Workshops und die Kompositionen der Teilnehmer werden am Samstag um 15 Uhr vom Ensemble „MIET+“ bestehend aus Magdalena Grigarova (Gitarre), Romeo Wecks (Klavier) und Marta Kowalczuk (Violine) vorgestellt. Außerdem werden die Preise für den Wettbewerb überreicht. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Werk reflektiert weltweit wachsende Demonstrationskultur

Wer das Ensemble „MIET+“ in völlig anderer Besetzung vorab hören will, hat dazu bereits am Donnerstag die Gelegenheit. Es spielen Carla Frank (Saxophon, ad hoc), Magdalena Grigarová ( Gitarre, Stimme, ad hoc), Maria Löschner (Akkordeon, ad hoc), Henry Mex (Kontrabass, Video, Streaming, ad hoc), Paul Hauptmeier (Elektronik, Video, ad hoc) und Johannes K. Hildebrandt (Klangexperimente, Stimme, Korg ms20, ad hoc) Kompositionen von Henry Mex und Johannes K. Hildebrandt als Uraufführungen, außerdem Werke von Susanne Stelzenbach, Marta Kowalczuk und Alexander Strauch sowie eigene Improvisationen.

Als roter Faden des Konzertprogramms zieht sich das Thema Distanz in verschiedenen Facetten durch die Werke. Im Zentrum des Programms steht die aufwendige multimediale Komposition der jungen polnischen Komponistin Marta Kowalczuk. Das Werk „Massenhysterie“ ist ein Statement. Es reflektiert die weltweit wachsende Demonstrationskultur. Menschliche Ängste, Stress, Fake News und daraus resultierende Panik werden musikalisch und theatralisch in Szene gesetzt und verleihen der Komposition außergewöhnliche Aktualität.

Der Eintritt zu den Konzerten am Donnerstag und Freitag kostet 8 Euro ermäßigt, sonst 12 Euro. Die Auftritte werden per Video aufgezeichnet und im Live-Stream gezeigt. Aufgrund von Corona steht ist das Platzangebot geringer. Deshalb wird um Voranmeldung gebeten unter E-Mail: info@landesmusikakademie-sondershausen.de.