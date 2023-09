Sondershausen: Kinderführung wird verschoben

Sondershausen. Die für den 20. September geplante Stadtführung für Kinder und Familien muss abgesagt werden.

Die für den 20. September (Weltkindertag) geplante Kinder- und Familienstadtführung in Sondershausen muss laut Stadtinformation aus internen Gründen abgesagt werden. Wie es heißt, wird die Führung auf einen anderen Tag in diesem Jahr verschoben – zu den gleichen Konditionen. Auch dann erhalten alle teilnehmenden Kinder eine kleine Überraschung, so Luise Jüttner von der Stadtinformation Sondershausen. Der Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.