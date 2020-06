Sondershausen. In der Kreisstadt werden alle Kinder ab Montag wieder täglich in Kindergärten betreut.

Sondershausen: Kindergärten ab Montag offen

In den den städtischen Kindergärten Sondershausens werden ab Montag, 15. Juni, alle Kinder wieder jeden Tag in der Zeit von 7 Uhr bis 15.30 Uhr betreut. Das kündigte die Stadtverwaltung am Mittwoch an. Dies sei möglich, weil die Thüringer Landesregierung das Abstandsgebot in Kindertageseinrichtungen und die Begrenzung der Kinderzahl je nach Raumgröße aufgehoben habe.

Alle weiteren Vorgaben zum eingeschränkten Regelbetrieb, wie die strengen hygienischen Standards im Kontext der Corona-Pandemie bleiben vorerst bestehen. Die Betreuung wird weiterhin in festen Gruppen mit den entsprechenden Bezugspersonen in festen Räumen erfolgen. Eine gruppenübergreifende Betreuung durch das Kindergartenpersonal soll auch in absehbarer Zeit vermieden werden.

Die tägliche Öffnung trifft auch für alle Einrichtungen in freier Trägerschaft der Stadt Sondershausen zu, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.