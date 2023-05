Sondershausen: Kindergärten im sportlichen Wettstreit

Sondershausen. Der Wettbewerb „Fit für die Schule“ startete erstmals wieder unter freiem Himmel in Sondershausen.

Erstmals fand das Kita-Sportfest wieder auf dem Göldner statt, nachdem durch den Umbau des Sportzentrums in die Dreifelderhalle ausgewichen werden musste. Bei bestem Wetter, super Stimmung und in Begleitung von Maskottchen „Muskelkater“ sowie Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) seien rund 200 angehende Schulanfänger aller 13 Kindertagesstätten gegeneinander angetreten. An 14 Bewegungsstationen zeigten sie laut Mitteilung ihr Können in den Kategorien Laufen, Schlussdreisprung, Rumpfbeuge, Werfen, Hockwende, Einbeinstand und Rolle vorwärts.