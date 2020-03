Sondershausen. In den kommunalen Kindertagesstätten in Sondershausen werden Eltern die Gebühren im Monat April erlassen.

Sondershausen: Kitagebühr wird im April erlassen

Im April müssen Eltern nicht für den Besuch der städtischen Kindertagesstätten bezahlen. Das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen am Montag mit. Die Kindertagesstättengebühren werde erlassen und nicht eingezogen werden, insofern keine Betreuung der Kinder stattgefunden habe, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Ab Dienstag und bis zum Ende der Osterferien sind in Thüringen alle Kindergärten und Schulen wegen des Coronavirus geschlossen. Eine Notfallbetreuung gibt es für Kinder von Eltern, die in wichtigen Infrastrukturen arbeiten.