Sondershausen: Klavierduo bei Noten mit Dip

Die Konzertreihe Noten mit Dip startet wieder am Sonntag, 20. September. Seit März habe das Konzert coronabedingt ausfallen müssen, sagt Martina Langenberger, Vorstand der Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen. Besucher erwartet im Max-Reger-Saal im Marstall von elf bis zwölf Uhr das Piano-Duo „FourTe“.

Snack zum Konzert anstelle von Buffet im Anschluss

Unter dem Titel „Two Passions, one Groove“ verknüpften die Pianisten Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi in ihren eigenen Kompositionen asiatische und europäische Klangästethik. Das Klavierduo entstand im Jahr 2014 in Weimar als deutsch-japanisches Projekt. Der Name setzt sich aus dem englischen Wort four (vier) und dem japanischen Worte Te (Hand) zusammen. „Anstelle des gewohnten Buffets nach dem Konzert werden wir entsprechend den aktuellen Hygienevorschriften einen Snack zum Konzert reichen“, erklärt Langenberger.

Karten für das Konzert würden gut nachgefragt. „Angesichts von Corona werden wir den Saal mit größerem Abstand bestuhlen“, so Langenberger. Ausgebucht sei das Konzert aber noch nicht. Der Veranstalter bittet Besucher auf seiner Webseite, eine Maske beim Betreten des Gebäudes bis zum Sitzplatz zu tragen. Es werde weiterhin empfohlen, Mund und Nase während des Konzertes zu bedecken.

„Weitere Konzerte der Reihe Noten mit Dip sind am 25. Oktober, am 6. Dezember sowie am 20. Dezember geplant“, erläutert Langenberger. Ansonsten seien für September zunächst interne Veranstaltungen vorgesehen. „Auch mit unseren Belegungsprojekten sind wir zufrieden, bei denen Musikgruppen zu uns kommen um zu arbeiten, musizieren oder tagen“, fügt Langenberger hinzu.

Reservierungen sind bis Donnerstag, 17. September, entweder online möglich unter www.landesmusikakademie-sondershausen.de oder telefonisch unter 03632/66 62 80. Der Eintritt inklusive Snack kostet 10 Euro, für Kinder ab 11 Jahren und Studierende 8 Euro. Kinder von 8 bis 10 Jahren zahlen 6,50 Euro, Kinder bis 7 Jahren sind frei.