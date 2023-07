Sondershausen: Knapp 34.000 Euro Schaden nach Unwetter

Sondershausen. Die Stadt Sondershausen hatte etliche Schäden an Straßen und Wegen nach dem Mai-Unwetter zu beseitigen.

Auf rund 33.600 Euro hat die Stadt Sondershausen die Beseitigung der Schäden gekostet, die das Unwetter am 10. Mai im Ortsteil Stockhausen rund um die Hammatal- und die Hospitalstraße verursacht hat. Die Summe gab Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt. Gegen 20 Uhr hatten an dem Mittwochabend im Mai Starkregen und eine Schlammlawine Straßen und Keller überschwemmt. Feuerwehr, THW und Bauhof waren noch in der Nacht ausgerückt. Schäden gab es auch bei vielen Anwohnern in dem Wohngebiet.