Sondershausen: Konzert der Meisterschüler

Sondershausen. Die Teilnehmer des diesjährigen Meisterkurses in Sondershausen sind in der Reihe „Noten mit Dip“ zu hören.

In der Konzertreihe der Landesmusikakademie „Noten mit Dip“ werden sich am Sonntag, 12. März, die Teilnehmenden des 30. Sondershäuser Meisterkurses präsentieren. In diesem Jahr steht die Flöte im Mittelpunkt des Meisterkurses. Die Kursleitung hat Prof. Michael Martin Kofler aus Salzburg. Die Teilnehmenden werden am Klavier begleitet von Noriko Shima. Das Konzert beginnt um 11 Uhr im Marstall des Sondershäuser Schlosses. Angeboten wird auch ein Büfett. Für Erwachsene kostet der Eintritt mit Büfett 25 Euro, für Kinder ab 11 Jahre 23 Euro und für Kinder zwischen 8 und 10 Jahren 15,50 Euro. Ohne Büfett kostet die Karte 10 Euro für Erwachsene, 8 für Schüler und Studenten. Karten gibt es in der Stadtinformation unter Telefon: 03632/62 28 22.