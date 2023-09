Sondershausen: Konzert mit Ronny Weiland

Sondershausen. Im Achteckhaus in Sondershausen tritt am 5. November der Sänger Ronny Weiland auf.

Ronny Weiland ist mit seinem neuen Programm „Konzert der Gefühle“ auf Deutschlandtour. Station macht der Sänger dabei auch in Sondershausen. Am Sonntag, 5. November, wird er im Achteckhaus auftreten. Zu hören sein werden bekannte Melodien wie „Freude schöner Götterfunken, „Ave Maria“ und das Lied des Gefangenchors aus „Nabucco“. Erinnerungen an die Kindheit und Jugend werden geweckt, wenn Ronny Weiland alte Volkslieder singen wird, Lieder, die man aus dem Elternhaus kennt. Auch Titel aus seiner eigenen Feder werden zu hören sein. Kartenverkauf: in der Stadtinformation, Telefon unter: 03632/62 28 22.