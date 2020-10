Sondershausen: Konzert, Widderhorn und jüdische Geschichte

Die Mikwe, das jüdische Ritualbad, wurde bei den Bauarbeiten für die Galerie am Schlossberg in Sondershausen entdeckt.

Zu den Thüringer Tagen der jüdisch-israelischen Kultur vom 30. Oktober bis 15. November wird es auch in Sondershausen Veranstaltungen unter dem Jahresmotto „Jüdische Lebenswelten“ geben.

Ursprünglich sollten in diesem Jahr auch weitere Stolpersteine auf das Schicksal von zwölf Mitgliedern der Sondershäuser Familie Lesser während der Nazi-Diktatur aufmerksam machen. Museumsmitarbeiter hatten Lebensdaten und Angaben zu Wohnstätten der Familie herausgesucht. Aufgrund von Corona mussten die Aktionen des Künstlers Gunter Demnig verschoben werden.

In Sondershausen ist die Stolpersteinverlegung im Mai 2021 geplant. „Dann dient sie gleichzeitig als Auftakt für eine Reihe, mit der sich Sondershausen am Themenjahr 900 Jahre jüdische Geschichte(n) in Thüringen beteiligt“, erklärt Carolin Schäfer.

Zunächst aber werden die jüdisch-israelischen Kulturtage begangen und am 30. Oktober, 19.30 Uhr, mit einem Konzert unter dem Titel „Klezmer music: From the old to the new world“ mit Patrick Farrell (Akkordeon) und Giuseppe Sciarratta (Klarinette) im Bürgerzentrum Cruciskirche eröffnet.

Weitere Veranstaltungen:

1. November, 14 Uhr: Steine, Namen, Lebenswege. Ein Rundgang über den Jüdischen Friedhof am Spatenberg, Treffpunkt: Forstamt Possenallee, Eintritt frei

3. November, 18.30 Uhr: Juden in der DDR. Ein Vortrag von Rabbinerin Esther Jonas-Märtin, Bürgerzentrum Cruciskirche, Musiksaal, Eintritt frei

7. November, 15 Uhr: Schofar. Weckruf aus dem Widderhorn. Familiennachmittag zum Zuhören und Mittanzen in Kooperation mit dem Loh-Orchester, Hofküche Schloss Sondershausen, Eintritt frei

8. November, 11 Uhr: Mikwe – Synagoge – Stolpersteine. Stadtrundgang auf den Spuren jüdischen Lebens in Sondershausen, Eintritt frei

9. November, 11 Uhr: Gedenken an die Pogromnacht in Sondershausen, Jüdischer Friedhof

10. November, 14 Uhr: Das jüdische Ritualbad von Sondershausen. Führung in der Mikwe, Eintritt frei