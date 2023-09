Sondershausen: Kostenlose Filmvorführung im Cinema 64

Sondershausen. Französisches Kino zeigt das Sondershäuser Cinema 64 im Rahmen der interkulturellen Woche.

Im Rahmen der interkulturellen Woche laden die Partnerschaft für Demokratie im Kyffhäuserkreis und der Kreisjugendring Kyffhäuserkreis zu einer kostenfreien Filmvorführung im Cinema 64 in Sondershausen ein.

Am Donnerstag, 28. September, wird um 18.30 Uhr der französische Film „Ein Dorf sieht schwarz“ gezeigt. Im Jahr 1975 wird dem Arzt Seyolo Zantoko, der aus dem Kongo stammt, ein Job in einem kleinen Kaff in Nordfrankreich angeboten. Er beschließt, mit seiner Familie nach Frankreich umzuziehen.

Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um den „Exoten“ das Leben schwer zu machen. Aber wer mutig seine Heimat verlassen hat und einen Neuanfang in einem fremden Land wagt, lässt sich so leicht nicht unterkriegen.

Die Filmvorführung wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ durch das Bundesfamilienministerium und im Rahmen des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk bunt“. Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.