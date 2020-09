Sondershausen: Krankenhaus bietet Unterstützung für Pflegeschüler

Zwei hauptberufliche Praxisanleiterinnen unterstützen seit 1. September die Auszubildende an den KMG Kliniken in Sömmerda, Sondershausen und Bad Frankenhausen beim praktischen Lernen am Arbeitsplatz. Das teilte das KMG Klinikum mit.

Sabine Födisch und Inken Czauderna übernehmen die Betreuung und Anleitung aller Pflegeschüler an den drei Krankenhaus-Standorten. Beide verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin, über langjährige Berufserfahrung und über eine berufspädagogische Zusatzqualifikation als Praxisanleiterin. Die Praxisanleiterinnen vermitteln Wissen und Methoden, fördern Kompetenzen und stehen zu Lerninhalten und Lernzielen im Austausch mit den Berufsschulen und sie führen Auszubildende in der Pflege schrittweise an die einzelnen Tätigkeiten vor Ort heran, heißt es in der Mitteilung weiter.