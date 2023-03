Sondershausen: Kreative Ideen, Wanderung und Gesangskurs

Verschiedene Angebote gibt es in der Musikstadt – von Osterdeko über Bärlauchsammeln und Gesangstraining.

Kurs an der Landesmusikakademie in Sondershausen

In dem Kurs „Atmung und Stimme“ mit Alec Otto am 13. und 14. Mai an der Landesmusikakademie Thüringen hilft der Sondershäuser Gesangslehrer, Ensemble- und Chorleiter den Teilnehmenden durch gezieltes Stimmtraining, verbesserte Bühnenpräsenz und bewussten Einsatz von Gestik und Mimik die Wirkung des Vortrages zu steigern. Interessierte können sich bis zum 28. April über die Internetseite www.landesmusikakademie-sondershausen.de anmelden.

Wanderer suchen Bärlauch in Hachelbich

Der Hainleite-Wanderklub Sondershausen lädt zur Mittwochstour am 29. März herzlich ein. Gemeinsam will man sich auf die Suche nach Bärlauch bei Hachelbich begeben. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Sportplatz im Sondershäuser Ortsteil Jecha.

Osterfloristik in Sondershausen selbst gestalten

Die Volkshochschule in Sondershausen bietet am Samstag, dem 25. März, von 10 bis 13.45 Uhr einen Kurs zum Gestalten von Osterfloristik an. Materialien für das Gestalten von Sträußen, Gestecken, Schalen oder Kränzen stehen gegen ein Entgelt zur Verfügung, können aber auch gern mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 03632 / 741-262 oder per E-Mail an vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.