Sondershausen. Am Mittwoch, dem 21. Juni, gibt es um 17 Uhr eine kulinarische Stadtführung in Sondershausen. Treffpunkt ist die Stadtinformation, bei der man sich auch telefonisch unter 036 32 / 62 28 22 anmelden kann. An der Stadtinfo beginnt die Tour mit interessanten Informationen und Anekdoten aus der Geschichte der Stadt und den Besuchen von verschiedenen Gaststätten, in denen jeweils ein Gang des Abendmenüs eingenommen wird. 35 Euro kostet die dreistündige Führung insgesamt.