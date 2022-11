Sondershausen: Kulinarische Stadtführung

Am Rathaus beginnen in Sondershausen die Stadtführungen.

Sondershausen. Anekdoten aus der Fürstenzeit werden beim Drei-Gänge-Menü zwischen den Führungen durch die Stadt erzählt.

Kultur geht durch den Magen, heißt das Motto der besonderen Stadtführung am Samstag, 26. November, in Sondershausen. Die Teilnehmer können die Musikstadt von ihrer genussvollen Seite kennenlernen. Gästeführerin Edith Baars entführt während eines Stadtrundgangs in die Vergangenheit der Musikgeschichte. Zwischendurch gönnen sich die Gäste in verschiedenen Lokalitäten der Stadt ein Drei-Gänge-Menü. Währenddessen erzählt die Gästeführerin spannende Anekdoten aus Zeiten der Fürstenresidenz. Die Stadtführung beginnt 17 Uhr und dauert etwa drei Stunden. Für die Teilnahme an der kulinarischen Stadtführung ist eine Anmeldung notwendig in der Stadtinformation Sondershausen, auch gern telefonisch unter: 03632/ 62 28 22.