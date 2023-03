Sondershausen: Kulinarische Stadtführung

Sondershausen. In Sondershausen können sich Interessierte wieder zu einer Stadtführung mit Drei-Gänge-Menü anmelden.

Lernen Sie Sondershausen von einer besonders genussvollen Seite kennen. Bei der kulinarischen Stadtführung am Samstag, 1. April, entführt Gästeführerin Edith Baars die Teilnehmer während eines Stadtrundgangs in die Vergangenheit der Musikgeschichte. Zwischendurch werden in verschiedenen Lokalitäten der Stadt drei Gänge gereicht. Dabei erzählt die Gästeführerin spannende und unterhaltsame Anekdoten aus Zeiten der Fürstenresidenz.

Treffpunkt ist am 1. April, 17 Uhr, die Stadtinformation Sondershausen. Die Tour dauert drei Stunden. Kosten: 35 Euro pro Person mit Essen. Anmeldeschluss ist am 30. März. Die Anmeldungen erfolgen über die Stadtinformation Sondershausen, Markt 7, Telefon: 03632 / 62 28 22, oder stadtinfo@sondershausen.de