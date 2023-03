Sondershausen: Kurs zur digitalen Steuererklärung

Sondershausen. Die Volkshochschule bietet einen Abendkurs für das Steuerprogramm Elster an, mit dem die Steuererklärung digital ans Finanzamt übermittelt wird.

Einen Kurs zur Steuererklärung mit dem Elster-Programm zu machen, bietet die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises am Donnerstag, 13. April, an. Steuererklärungen, die mit Elster, dem kostenlosen Steuer-Programm der Finanzverwaltung, erstellt und über das Internet übermittelt werden, werden bevorzugt bearbeitet und verursachen weniger Rückfragen, da Steuerpflichtige nur noch die gesetzlich vorgeschriebenen Belege einreichen müssen. Der Kursleiter erklärt die Installation der Software. Die Teilnehmer lernen anhand eines Musterfalles, die Daten einzugeben. Mögliche Fehler und Hinweise des Programms werden besprochen. Der Kurs beginnt 17 Uhr in den VHS-Kursräumen in der Güntherstraße 26 und kostet 12 Euro. Grundkenntnisse am PC und im Internet sind Voraussetzung. Die Steueridentifikationsnummer sollen die Teilnehmer mitbringen.