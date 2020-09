Sondershausen lädt zum Blumenmarkt

Sondershausen. Die Herbstbepflanzung steht am Sonntag, 3. September, in der Kreisstadt im Mittelpunkt.

Die Stadt Sondershausen veranstaltet am Sonntag, 13. September, von 8 bis 16 Uhr ihren beliebten Blumen-, Pflanzen- und Staudenmarkt. Der Marktplatz sowie die Carl-Schroeder-Straße verwandeln sich dann in ein Blumen- und Pflanzenparadies. Im Mittelpunkt steht die Herbstbepflanzung. So bieten Baumschulen und Gärtnereien ein breites Spektrum an Gehölzen, Stauden, Koniferen, Gemüse- und Topfpflanzen, Blumenzwiebeln an. Auch gibt es Trockengestecke, Zwiebelzöpfe bis hin zur Herbstdekoration.

Parken ist in der gesamten Stadt kostenlos. Die Besucher des Pflanzenmarktes sind unter den derzeit geltenden Regelungen zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsbestimmungen aufgerufen.

Für Auskünfte und Informationen steht die Sondershäuser Marktmeisterin unter Telefon: 03632/622 186 oder 01511/1723 326 gern zur Verfügung.