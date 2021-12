Sondershausen: Landesmusikakademie sagt alle Konzerte ab

Foto: Henning Most

Sondershausen. Das beliebte Weihnachtskonzert der Sondershäuser Madrigalisten und des Albert-Fischer-Chors ist betroffen.

Die für Dezember geplanten Konzerte in der Landesmusikakademie Sondershausen müssen abgesagt werden. Das teilte die Landesmusikakademie mit. Grund seien die aktuelle Coronalage und die Anforderungen, die die neue Verordnung an Veranstaltungen stelle. Aufwand und Nutzen ständen in keinem Verhältnis mehr.

„Die größtmögliche Sicherheit aller Beteiligten ist nur mit erheblichem Aufwand zu gewährleisten“, heißt es in der Mitteilung der Thüringer Musikakademie. Betroffen von den Absagen sind die beiden Konzerte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Noten mit Dip“ im Marstall von Schloss Sondershausen. Am zweiten Advent, dem 5. Dezember, sollte das Duo L`Eraclito spielen. Am 3. Advent wäre das Gesangsquartett Quadroton im Marstall zu hören gewesen. Von der Absage betroffen ist auch wieder das Adventskonzert der Landesmusikakademie, zu welchem für Samstag, 11. Dezember, eingeladen worden war. Die Madrigalisten und der Albert-Fischer-Chor sollten im Achteckhaus auftreten.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bereits erworbene Karten können in der Tourist-Information Sondershausen zurückgegeben werden, erklärte die Akademie.