Sondershausen: Lesung mit Enkelin des KZ-Kommandanten

Eine Lesung zu einem historisch brisanten und aufwühlenden Thema bietet die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises am Mittwoch, 21. Oktober, 18.30 Uhr, in der Mensa der Regelschule Franzberg in Sondershausen an. Jennifer Teege liest aus ihrem Werk „Amon. Mein Großvater hätte mich erschossen.“

Vor zwölf Jahren erfuhr Teege, nun 50 Jahre, durch einen Zufall, wer sie ist. In einer Bibliothek fand sie ein Buch über ihren Großvater Amon Göth. In Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“ ist Göth der brutale KZ-Kommandant, Saufkumpan und Gegenspieler des Judenretters Oskar Schindler. Göth war nachweislich für den Mord Tausender verantwortlich und wurde 1946 gehängt. Jennifer Teege ist die Tochter einer Deutschen und eines Nigerianers. Sie wurde bei Adoptiveltern groß und hat danach in Israel studiert. Teege, zunächst schockiert, hat ihre Familiengeschichte in diesem Buch aufgearbeitet.

Die Plätze in der Mensa sind begrenzt. Die Karten kosten fünf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 03632/741262 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.