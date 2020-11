Sondershausen lockt bald mit neuen Tafeln

Zum ersten Mal sollen Touristen schon direkt vom Bahnhof zu den schönsten und interessantesten Orten in der Berg- und Musikstadt gelockt werden. Dazu lässt die Sondershäuser Stadtmarketing-Gesellschaft noch in diesem Jahr eine neue Informationstafel direkt auf dem Vorplatz vom Residenzbahnhof aufstellen, wie von Geschäftsführer Marcus Strunck zu erfahren war. Auch Reisende, die mit dem Bus ankommen, finden bald am zentralen Haltepunkt mitten in der Stadt auf einer weiteren neu aufgestellten Tafel Anregungen, wohin sie sich wenden können, um Sondershausen zu erkunden.

Insgesamt vier der großflächigen Informationspaneele werden ab Jahresende Besuchern helfen, sich in der Stadt zu orientieren. Zwei ersetzen die Tafeln an den bekannten Standorten in der Lohstraße und am Erlebnisbergwerk. Diese waren vom Städtenetz SEHN, einem Verbund von Städten in Nordthüringen, vor vielen Jahren konzipiert und aufgestellt worden, um den Tourismus in der gesamten Region aufzuwerten.

Detailliertere Fotos und Beschreibungen von Sehenswürdigkeiten

Mit detaillierteren Fotos und Beschreibungen von den Sondershäuser Sehenswürdigkeiten sollen die neue Informationsangebote den Fokus jetzt allein auf die Stadt richten. Deshalb entsprechen sie in Design und Farbwahl mit dem charakteristischen Blauton den neuen Vorgaben, die das Musikstadt-Image prägen sollen. Die Kosten dafür trägt die Stadt, im Moment sei der Auftrag gerade ausgeschrieben.

Hautsächlich auf den Innenstadtbereich mit seinen touristisch interessanten Angebote ist auch der übersichtlichere Stadtplan auf den neuen Tafeln fokussiert. Anders als auf der Städtenetz-Variante, in der die Stadt in ihrem Umfeld und damit groberem Maßstab zeigte, sind demnächst die mit Bildern und Kurztexten beschriebenen sehenswerten Punkte in Sondershausen adressgenau zu erkennen. Im exakt nachgezeichneten Straßennetz auf den Karten können Besucher sich leicht eine interessante Tagestour gedanklich abstecken.

Im Entwurf ist das neue Design in Musikstadt-Blau für die Tafeln zu erkennen. Foto: Stadtmarketing GmbH Sondershausen

Spezielle Anreize, das Schloss Sondershausen mit dem Ensemble aus Marstall und Achteckhaus sowie den Park um die alte Fürstenresidenz zu erkunden, soll die Tafel an der Lohstraße nach ihrer Überarbeitung liefern, wie Alexander Strien vom Stadtmarketing erklärt. Zu diesem Zweck ist das Schlossareal dort in einem zusätzlichen Übersichtsplan zu sehen. Außerdem soll eine Vielzahl an Fotos die Neugier der Betrachter auf einem Besuch der Anlage mit dem Schloss- und Regionalmuseum wecken.

Sechs der Info-Tafel waren im Auftrag des Städtenetzes auf dem Stadtgebiet Sondershausens verteilt worden. Sie alle sollen aller Voraussicht nach auch in Zukunft mit einer moderneren Gestaltung erhalten bleiben, so Strunck. Dazu werden die Tafel, die bisher an der Neuheide beziehungsweise in der Bad Frankenhäuser Straße standen, an Bus- beziehungsweise Hauptbahnhof versetzt und dort mit den neu bedruckten Paneelen versehen. Die übrigen an ihren bisherigen Standorten an der Bundesstraße 4 in Oberspier und am Lebensmittelmarkt in Großfurra verbleibenden Tafeln sollen in diesem Jahr nicht mehr erneuert werden. Ob sie bereits im kommenden Jahr modernisiert werden können, hänge von den Haushaltsentscheidungen des Stadtrates für 2021 ab, stellt Strunck klar.