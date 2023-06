Sondershausen: Lokschuppen wird zur Kleinkunstbühne

Sondershausen. Dixieland-Combo sorgt für gute Stimmung zum Bahnhofstag.

Der Jazzclub Sondershausen und die Interessengemeinschaft Residenzbahnhof holten zum Bahnhofstag die Dixieland-Combo "Gurilly" in den Lokschuppen der Residenzstadt. Musikalische Prominenz stand hier auf der Bühne, denn immerhin war die Formation schon als Spielfilmkapelle des Filmes „Willkommen in Kölleda“ im Jahr 2007 zu sehen. Zudem trat die Combo 2019 beim Oktoberfestival in Havanna auf und eröffnete dieses Jahr das Dixielandfestival in Dresden. Die Gruppe besteht aus Jürgen Sperger an der Trompete, Stephan Knoll am Saxophon, Rolf "Klaus" Holowenko am Banjo und beim Gesang sowie Knut Lesser (von links) an der Fuba und Jodel Bode am Schlagzeug (nicht im Bild).