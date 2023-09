Sondershausen: Märchen, Schätze und barocke Kleider

Sondershausen. Das Schlossmuseum Sondershausen lädt am Weltkindertag zum Kinderschlössertag ein.

Märchenhaftes Programm, barocke Kleider und eine Schatzsuche – zu einem Schlösserkindertag laden am Mittwoch, dem Weltkindertag am 20. September, wieder die Thüringer Schlösser ein. Darunter ist auch Schloss Sondershausen, das viele spannende und unterhaltsame Angebote bereit hält.

Im Residenzschloss gibt’s an diesem Tag gleich ein ganzes Kinderfest. Im Schlosshof können Kinder den ganzen Tag am Workshop „Wie im Märchen“ teilnehmen und fantasievolle Figuren aus Naturmaterialien bauen. Am Museumsquiz können sich alle beteiligen, an der Museumskasse ist es zu finden. Um 10.30 Uhr beginnt die Märchenführung, Treffpunkt ist die Museumskasse. Im Blauen Saal zeigt am Nachmittag ab 14 Uhr die barocke Tanzgruppe des Schlossmuseums einen Tag im Leben eines Prinzen und einer Prinzessin.

Wer traut sich in den Keller, heißt es dann jeweils 13 und 15 Uhr bei den Sonderführungen im Schlosskeller. Dort können die Teilnehmer sich auch an einer Schatzsuche beteiligen. Treffpunkt ist der Schlosshof vor dem Nordflügel.

Das Liebhabertheater spielt um 16 Uhr das Märchen die „Goldene Gans“.

Zu den Führungen und der Aufführung des Märchens im Liebhabertheater wird eine vorherige Anmeldung empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

Schlossmuseum; Telefon: 03632/62 24 20 oder per E-Mail: schlossmuseum-besucherservice@sondershausen.de