Sondershausen: Mario Voigt im Gespräch

Sondershausen. In Sondershausen wird am Dienstag, 7. September, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Mario Voigt, zum Bürgergespräch erwartet.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Mario Voigt, wird am Dienstag Station in Sondershausen machen. Gemeinsam mit dem Wahlkreisabgeordneten Stefan Schard steht er am Vormittag auf dem Markt unter dem Motto „Thüringen kann mehr“ für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Voigt und Schard wollen die Gelegenheit nutzen, die Fragen der Bürger zu beantworten, aber auch ihre politischen Programmpunkte für die nächsten Monate zu erläutern.