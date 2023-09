Sondershausen: Marktmusik an der Hey-Orgel

Am 15. September erklingt die Hey-Orgel in der Sondershäuser Trinitatiskirche.

Sondershausen. Laura Schildmann und Melchior Condoi geben am 15. September ein kleines Konzert – mit einem besonderen Höhepunkt.

Im Rahmen der Kirchenmusikwoche des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen findet am Freitag, 15. September, um 11.30 Uhr „Marktmusik für 4 Hände und 4 Füße“ in der Trinitatiskirche Sondershausen statt. Laut Pressemitteilung spielen Kantorin Laura Schildmann und Kantor Melchior Condoi an der Hey-Orgel Orgelmusik für zwei Organisten, also zu vier Händen und vier Füßen.

Es erklingen dabei unter anderem Werke von Gustav Merkel, Jörg Fuhr und Denis Bedard. Ein kleiner Höhepunkt ist das berühmte „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel, das an diesem Tag ebenfalls zu Gehör gebracht wird, verrät Melchior Condoi unserer Redaktion. Die Marktmusik dauert ungefähr 30 Minuten, der Eintritt ist frei.