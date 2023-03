Sondershausen: Meisterkurse finden Fortgang

Sondershausen. Die Musikstadt erteilt Förderzusage für ein traditionsreiches Projekt.

Weiterhin gefördert werden sollen die Internationalen Sondershäuser Meisterkurse, die in dieser Woche die 30. Auflage feiern konnten. Im Rahmen des Empfangs nach dem Abschlusskonzert unterzeichnete Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) den Vertrag über die weitere Förderung des traditionsreichen Projektes. Er beauftragte damit die Thüringer Landesmusikakademie, auch in Zukunft die Sondershäuser Meisterkurse zu organisieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Durch die Förderung der Musikstadt in Höhe von bis zu 8000 Euro können den Angaben zufolge international renommierte Künstler und Pädagogen nach Sondershausen eingeladen werden, um junge Instrumentalisten und Sänger zu unterrichten.

Vor der Unterzeichnung fand am Abend der Meisterkurs unter der Leitung von Michael Martin Kofler mit dem Abschlusskonzert im Achteckhaus seinen Höhepunkt und gleichzeitig seinen Abschluss. Sechs junge Flötisten stellten laut Mitteilung ihr Können im Zusammenspiel mit dem Loh-Orchester Sondershausen unter der Leitung von Michael Helmrath unter Beweis.

In diesem Jahr kamen die Teilnehmenden aus Deutschland, Südkorea, China und Venezuela, heißt es.