Sondershausen: Mit eigener Praxis in die Selbstständigkeit

Sondershausen. Kristin Kroll öffnet in der Kreisstadt am Dienstag eine Physiotherapie-Praxis.

„Für mich war es nun an der Zeit, um auf eigenen Beinen zu stehen. Meine Familie und Freunde machten mir Mut, diesen Entschluss zu fassen“, freut sich Kristin Kroll. Am Dienstag ist es so weit. Dann öffnet Kristin Kroll in der Florian-Geyer-Straße erste Mal für Patienten die Tür zu ihrer Physiotherapie-Praxis. Physiotherapeutin zu werden, sei schon immer ihr Traum gewesen. Bis zur eigenen Praxis aber habe es gedauert.

Nach ihrem Abitur am Staatlichen Berufsschulzentrum habe sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin an die Kyffhäuser-Paracelsus-Schule in Bad Frankenhausen absolviert. Die Ausbildung dauerte drei Jahre, anschließend, und wiederum nahtlos, bekam die Berufseinsteigerin einen Job. Über 13 Jahre war Kristin Kroll als Angestellte in ihrem Beruf tätig und habe sich so reichlich Fachwissen angeeignet. Und wenn die damalige Chefin nicht vor Ort war, leitete die heute 35-Jährige auch Mitarbeiter an. So trug sie auch die Verantwortung für den Praxisbetrieb. Das umfasste, die Patientenaufnahmen und deren Betreuung, mit dazu gehörten auch bürokratische Abläufe.

Geeignete Praxisräume waren recht schnell gefunden. Aber bevor die ersten Patienten sich in den Terminkalender eintragen konnten, musste mit Pinsel, Farbe und Tapeten die Räumlichkeiten hergerichtet werden, dabei halfen ihr tatkräftig Familienangehörige und Freunde. Auf 146 Quadratmeter findet man drei Behandlungsräume, sowie einen Gymnastikraum vor. Die Behandlungen umfassen die klassischen physiotherapeutischen Leistungen, osteopathische Behandlung sowie Wellness-Anwendungen. Geplant seien auch Kurse mit Schwerpunkt auf Pilates. „Wenn es gut läuft, möchte ich auch gern zwei Fachkräfte in der Zukunft einstellen“, gibt sich die Selbstständige optimistisch.