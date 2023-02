Sondershausen: Mobile Heizzentrale im Einsatz

Dank der mobilen Heizzentrale der Stadtwerke Sondershausen konnten nach einem Heizungsausfall in einem Mehrfamilienhaus in der Frankenhäuser Straße die Wohnungen geheizt werden.

Sondershausen. Stadtwerke Sondershausen können Wohnblock bei einem Heizungsausfall auch mobil versorgen.

Mit ihrer mobilen Heizzentrale konnten die Stadtwerke Sondershausen nach einem Ausfall einer Kesselanlage in einem Wohnblock in der Frankenhäuser Straße in den vergangenen Tagen schnell für Wärme in den Mietwohnungen sorgen.

Die Stadtwerke Sondershausen hatten bereits 2019 in diese mobile Heizzentrale mit einer thermischen Leistung von 150 Kilowatt investiert, teilte das kommunale Unternehmen mit. Die Anlage komme, so wie am vergangenen Wochenende geschehen, bei einer Havarie von eigenen Versorgungsanlagen zum Einsatz und könne so die Zeit bis zu einer Reparatur der Anlage überbrücken. Die Stadtwerke seien somit auch bei Störungen an den Heizungsanlagen gut aufgestellt und die Mieter können versorgt werden.