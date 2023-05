Sondershausen: Montage für neuen Solarpark beginnt

Sondershausen. Am Schwichensberg am Rand des Sondershäuser Wohngebiets Östertal werden die ersten Platten für die Solarthermie-Anlage aufgebaut.

Mitarbeiter der italienischen Firma FGM IMPIANTI aus Neapel haben damit begonnen, die ersten Solarmodule der Firma TVP Solar zu montieren. Im Auftrag der Stadtwerke Sondershausen entsteht am Schwichensberg im oberen Östertal ein Solarthermie-Anlage. In Kollektoren mit einer Bruttofläche von etwa 6000 Quadratmetern wird dort durch die Sonneneinstrahlung Wasser erhitzt und in einem isolierten Behälter mit 1000 Kubikmetern Fassungsvermögen zwischengespeichert. Von hier kann es in die Wohnungen der Fernwärmekunden verteilt werden. Die Solarthermie-Anlage ist Bestandteil eines neuen Strom-Wärme-Systems. Dabei wird die Wärmeerzeugung durch Sonnenenergie mit der Stromproduktion in einem Blockheizkraftwerk verknüpft.