Sondershausen: Musik neu entdecken

Sondershausen. Jugendliche können sich an der Landesmusikakademie in Sondershausen ausprobieren beim Projekt Community Music.

Die Landesmusikakademie will auch in diesem Jahr wieder Jugendlichen einen Raum für Kreativität schaffen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und zum Ausdruck zu bringen. „Community Music Plus: Timing, Groove & Flow“ heißt der neue Kurs am Wochenende vom 24. und 25. Juni.

„Community Music“ bedeutet Musik machen in Gemeinschaft. Der zweite Workshop führt „vom ersten Beat zum eigenen Arrangement“ und steht unter der Leitung von Karlson Wagner, Musikpädagoge und Chorleiter.

An den zwei Tagen dreht sich alles um das Thema Rhythmus: Sich rhythmisch erfahren und ausdrücken, im gemeinsamen Musizieren ankommen. Egal, ob die Jugendlichen Vorerfahrungen mitbringen oder sich völlig neu ausprobieren wollen: Hier groovt es. Von Bodypercussion bis zum Kennenlernen verschiedener Perkussionsinstrumente, von den ersten Versuchen bis zum Erarbeiten eines eigenen Arrangements.

Der Kurs findet an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr statt. Eine Übernachtungsmöglichkeit besteht nicht. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro, inklusive Verpflegung. Die Anmeldung ist bis 11. Juni möglich unter: www.landesmusikakademie-sondershausen.de/community-music-plus.

Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Paula Jaeger vom Veranstaltungsmanagement der Landesmusikakademie: jaeger@landesmusikakademie-sondershausen.de.