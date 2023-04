Sondershausen: Musikalischer Rundgang durch die Kreisstadt

Sondershausen. Auf die Spuren berühmter Musiker können sich die Gäste der nächsten Stadtführung in Sondershausen begeben.

„Sondershäuser Frühlingswalzer“ ist die nächste Stadtführung in der Kreisstadt überschrieben. Am Sonntag, den 23. April, lädt Gästeführerin Edith Baars ab 13.30 Uhr zur musikalischen Entdeckungsreise ein. Schauplätze der Tour sind die Wohnorte einiger berühmter Musiker, die Sondershausen zu ihrem Namen „Musikstadt“ verhalfen wie Max Bruch, Carl Corbach oder Max Reger. Die Teilnehmer lernen auch einen Teil des neuen interaktiven Musikstadt-Rundganges und dessen Gebrauch kennen. Gemeinsam mit Edith Baars werden die Gäste auf dem Weg durch die Unterstadt und den Park Bekanntes und Unbekanntes erfahren, zum Beispiel warum Franz Liszt so gerne nach Sondershausen kam oder wie aus einer Fleischerstochter eine berühmte Sängerin wurde. Interessierte hören Musik und Geschichten aus alter und neuer Zeit über das Künstlerleben in Sondershausen und sein musikbegeistertes Publikum.

Treffpunkt für die Stadtführung ist am 23. April, 13.30 Uhr, die Stadtinformation Sondershausen am Markt 7. Anmeldung in der Stadtinformation: Telefon: 03632/62 28 22 oder per E-Mail: stadtinfo@sondershausen.de. Kosten: Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.