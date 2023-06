Sondershausen: Musikfest am längsten Tag des Jahres

Die Formation „Der zweiter Aufguss" – hier beim Bahnhofsfest am vergangenen Samstag – wird zum Sommeranfang am 21. Juni auf dem Sondershäuser spielen.

Sondershausen. Die Band „Der zweite Aufguss“ wird wieder am 21. Juni eine Fête de la Musique in Sondershausen feiern und sucht noch Mitstreiter.

Im vergangenen Jahr wagten sie einen ersten Versuch, den längsten Tag des Jahres in Sondershausen mit Musik zu feiern. Seit vielen Jahren wird die Fête de la Musique, das Fest der Musik, in Frankreich begangen, Immer am 21. Juni zum kalendarischen Sommeranfang spielen Amateur- und Berufsmusiker auf Straßen, Plätzen, Wegen und Parks kostenfrei für die Zuhörer.

In Deutschland hat sich das Fest längst etabliert, wird in großen und kleinen Städten in Thüringen gefeiert. In der Musikstadt Sondershausen gab es bisher einen Auftritt einer Band auf dem Marktplatz 2022. Die sieben Musiker von der „Der zweite Aufguss“ um Klaus Dieter Großkopf hoffen in diesem Jahr auf mehr Musiker auf den Straßen der Stadt. Ein paar Tage ist noch Zeit. Angemeldet haben sie bei der Stadtverwaltung das Konzert bereits. Ab 17 Uhr wollen sie wieder ihre Stühle aufstellen zwischen Alter Wache und Posthalterei.

Die Faszination, die von dem Musikfestival ausgeht, hat Klaus Dieter Großkopf in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt. Bis er in den Ruhestand gegangen ist, hatte er ein Beschallungsunternehmen, war in Erfurt, Weimar, Gera, Magdeburg tätig. Dort musizieren seit vielen Jahren Künstler auf den Straßen, Vereine oder Städte organisieren Fest und Auftritt. Als er in Ruhestand ging, hat er seine Idee gleich in Tat umgesetzt. Die Anmeldung bei der Stadtverwaltung war völlig unkompliziert.

Weltmusik, Volkslieder, Filmmusik, Rock’n’Roll gehören zum Repertoire der sieben Musiker, die in wechselnder Besetzung seit etwa 15 Jahren zusammenspielen.

Bands, Musiker und Sänger, die zur Sondershäuser Fête de la Musique spielen möchten, können sich bei Klaus Dieter Großkopf melden unter Telefon: 0172 / 35 01 360.