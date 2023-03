Sondershausen: Nachwuchs für den Chefarzt der Geburtshilfe

Sondershausen. Sophia Victoria heißt der jüngste Nachwuchs von Thoralf Amse, Chefarzt auf der Sondershäuser Geburtsstation.

Über ein gesundes Töchterchen können sich Anna-Maria Burgdorff und Thoralf Amse freuen. Am 24. März ist der Chefarzt der Geburtshilfe und Frauenheilkunde am KMG-Klinikum in Sondershausen Vater geworden. Seine Frau und Mutter von Sophia Victoria ist Oberärztin für Anästhesie und Intensivmedizin am Helios-Klinikum Mansfeld-Südharz. Zu Hause in Sangerhausen freut sich Johanna Elisabeth (2 Jahre) über ihr Geschwisterchen.