Sondershausen: Nähkurs in den Herbstferien

Sondershausen. Im Familienzentrum „Düne“ können sich Interessierte anmelden.

Für den Kurs „Nähen in den Herbstferien“ gibt es beim Familienzentrum „Düne“ in Sondershausen nach eigenen Angaben noch freie Plätze. Das Angebot richtet sich den Angaben zufolge an Teilnehmer zwischen 7 und 13 Jahren. Dabei sei es egal, ob man das Nähen erst erlernen wolle oder es schon könne. In einer kleinen Gruppe könne man sich unter fachlicher Anleitung ausprobieren.

Der Kurs findet vom 4. bis 6. Oktober in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr beim Familienzentrum in der Crucisstraße 8 in Sondershausen statt. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es beim Team der Düne telefonisch unter 03632 / 700 410.

https://www.duene-sondershausen.de/