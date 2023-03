So sehen die Pläne für die sogenannte Innenstadtkita in Sondershausen aus.

Sondershausen: Name für „Innenstadtkita“ gesucht

Sondershausen. Die Sondershäuser sind aufgerufen, für den neuen Kindergarten am Schlosspark einen schönen Namen zu finden.

Einen Namen für die neue Kindertagesstätte am Sondershäuser Schlosspark sucht die Stadtverwaltung. Der Name der aktuell noch Innenstadtkita genannten Einrichtung solle einen Bezug zum Standort am Schlosspark haben sowie zum Konzept „Sprache und Musik“ passen. Zudem soll er einfach und verständlich sein. Mitmachen können alle Sondershäuser – egal ob groß oder klein. Bis 30. April werden kreative Vorschläge entgegengenommen: innenstadtkita@sondershausen.de.