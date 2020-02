Sondershausen: Neubau für 5,8 Millionen an der Weizenstraße

Mit einem Neubau für etwa 5,8 Millionen Euro wird die Baulücke in der Weizenstraße im Sondershäuser Innenstadt-Wohnviertel Wippertor geschlossen. Jetzt starteten die Arbeiten am Fundament für ein neues Service-Wohngebäude in dem pflegebedürftige Menschen und Mieter ohne körperliche Einschränkungen Tür an Tür zusammenleben können. Bauherr ist die Wippertal Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft. Das städtische Unternehmen hatte an gleicher Stelle erst vor gut einem Jahr den letzten unsanierten Plattenbau-Wohnblock im Viertel abreißen lassen.

Vor wenigen Tagen gab es grünes Licht für den Baustart des geplanten Wohnhauses mit zwei Etagensuiten für Pflege-Wohngemeinschaften und elf barrierefreien Wohnungen, wie Wippertal-Geschäftsführer Eckhard Wehmeier am Dienstag mitteilte. Er rechnet damit, dass im Spätsommer 2021 die ersten Bewohner einziehen können. „Die Bauzeit haben wir gemessen an der derzeitigen Situation im Baugewerbe mit einem Überschuss an Aufträgen kalkuliert. Wenn alles gut läuft, steht das Gebäude in einem Jahr. Wir wollen hier aber auch kein Bauwerk in Turbogeschwindigkeit hinschustern lassen.“

Wehmeier ist froh, dass er jetzt die nötigen Unternehmen zusammen hat, um mit dem Neubau beginnen zu können. „In den zurückliegenden Wochen konnten die wichtigsten Baugewerke entsprechend dem Vergabeverfahren vertraglich gebunden werden.“ Damit seien die in der gegenwärtigen Situation durchaus nicht gegenstandslosen Bedenken, keine ausführenden Betriebe zu finden, ausgeräumt und so die Voraussetzung für den Bau überhaupt geschaffen worden. Gegenwärtig werden durch das Bauunternehmen Henning aus Urbach im Südharz die Fundamente vorbereitet, auf die dann die Bodenplatte betoniert werden kann. Für den dann folgenden Hochbau werde von einer etwa einjährigen Bauzeit ausgegangen, erklärt Wehmeier.

Um die Kosten für das neue Service-Wohngebäude aufzubringen, muss die Wippertal-Gesellschaft tief in die eigene Tasche greifen und außerdem einen großen Teil der geplanten Ausgaben über Kredite finanzieren. „Fördermittel gibt es für solche Vorhaben leider nicht“, bedauert Wehmeier. Die finanzielle Belastung für sein Unternehmen hält er aber für angemessen, weil die Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum in Sondershausen wachsend sei. „Wir haben jetzt schon Interessenten, die nur darauf warten, eine der modernen Wohnungen im Neubau direkt am Rande der Sondershäuser Innenstadt zu beziehen“ so der Wippertal-Chef.

Außerdem hat das Sondershäuser Wohnungsunternehmen einen Mieter an der Hand, der das komplette erste und zweite Obergeschoss übernehmen will. Die AWO AJS gGmbH wird dort die zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften betreiben. Die Bewohner, jede Suite wird für acht bis zwölf Personen ausgelegt, werden dort private sowie gemeinschaftliche Bereiche barrierefrei nutzen können. Je nach persönlichem Bedarf können Betreuung und Pflegeleistung in Anspruch genommen werden.

In der 3. und 4. Etage entstehen insgesamt elf Wohnungen, die von der Wippertal selbst vermietet werden. Es handelt sich dabei um 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche zwischen 55 und 90 Quadratmetern. Das neu entstehende Gebäude werde im Untergeschoss hauptsächlich Abstell- und Technikräume enthalten, beschreibt Wehmeier die Planung Die Erschließung erfolge über einen Personenaufzug und zwei Treppenhäuser.