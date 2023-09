Sondershausen: Neue Chefärztin für Altersmedizin

Sondershausen. Ina Sillenberg wird Chefärztin am KMG-Klinikum Sondershausen.

Dr. Ina Sillenberg ist die neue Chefärztin der Klinik für Geriatrie am KMG-Klinikum Sondershausen. Die Altersmedizinerin hat ihre Tätigkeit zusammen mit dem neuen Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Oliver Altenkirch, am 1. September aufgenommen. Gemeinsam streben sie die Etablierung eines zertifizierten Zentrums für Alterstraumatologie an. Ina Sillenberg folgt auf Jürgen Bruncke, der nach fast 19 Jahren am Klinikum Ende September dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird.

Dr. Ina Sillenberg ist die neue Chefärztin der Klinik für Geriatrie am KMG Klinikum Sondershausen. Foto: Sascha Nenninger/KMG Kliniken

Sillenberg stammt gebürtig aus Wesel in Nordrhein-Westfalen und studierte Medizin an der Freien Universität Berlin sowie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Geriatrie.

Nach beruflichen Stationen in steigender Verantwortung unter anderem in Duisburg, Leverkusen und Salzgitter war sie seit 2016 als Klinikdirektorin Geriatrie im Ameos-Klinikum Alfeld tätig. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, insbesondere auf die Übernahme einer so gut von meinem Vorgänger aufgebauten und etablierten Abteilung mit weiterem Entwicklungspotenzial“, sagte Ina Sillenberg.