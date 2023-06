Sondershausen: Neue Leitungen für Sportlerheim

Sondershausen. Im Sportlerheim in der Stillen Liebe muss die Stadt Leitungen austauschen.

Neue Trinkwasserleitungen werden im Sportlerheim „Stille Liebe“ verlegt.

35.000 Euro gab der Hauptausschuss am Donnerstagabend außerplanmäßig frei. In den vergangenen 18 Monaten hatte es an den im Fußboden verlegten Leitungen drei Schäden in Höhe von 32.000 Euro gegeben.

Die Versicherung lehnt eine weitere Übernahme der Schäden ab, bis eine komplette Sanierung erfolgt ist. Alle Wasserleitungen sollen neu verlegt, aber „auf Putz“.