Sondershausen: Noch kein Vertrag über Bebraer Teiche geschlossen

Im kommenden Jahr soll das Naturbad Bebraer Teiche in Sondershausen wieder als Freibad betrieben werden. Die Verhandlungen mit dem neuen Betreiber dauern an.

Sondershausen. In diesem Jahr werde kein Vertrag mehr geschlossen, sagte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) auf Nachfrage. Die Verhandlungen seien nicht einfach, aber das sei absehbar gewesen, so Grimm. Im kommenden Jahr werde es weitere Gespräche geben. Anschließend muss der Stadtrat dem Vertrag noch seine Zustimmung geben.

Die Stadt Sondershausen hatte seit 2019 einen neuen Betreiber für das städtische Freibad gesucht, nachdem der DRK-Kreisverband Ende 2019 den Pachtvertrag gekündigt hatte. Die Ausschreibung zur Pacht hatte kein Ergebnis erbracht. Auch die Ausschreibung eines Erbbaurechts blieb erfolglos. Für den Erwerb der Bebraer Teiche gab es gleich mehrere Interessenten.

Mitte Oktober hatte der Sondershäuser Bauunternehmer Mike Schielke das Rennen gemacht. Der Stadtrat entschied sich für sein Konzept, das eine ganzjährige Nutzung, neue Freizeitangebote, Restaurant und weitere Übernachtungsmöglichkeiten vorsieht. Rund drei Millionen Euro will Schielke zunächst investieren. Die Stadt hatte an den Erwerb des Geländes Bedingungen geknüpft. So muss der Betrieb des öffentlichen Freibads weiterhin gewährleistet werden und die Teiche sollen touristisch entwickelt werden.