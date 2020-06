Sondershausen. Besucher können in Sondershausen wieder für Führungen unter Tage fahren. Veranstaltungen im Erlebnisbergwerk nach der Sommerpause sind unsicher.

Sondershausen: Nur kleine Gruppen dürfen Bergwerk erleben

Durch gut belüftete Hallen in 700 Meter Tiefe unter Sondershausen werden bereits wieder Besucher geführt. Wann es im Erlebnisbergwerk der Glückauf Sonderhausen Sicherungs- und Entwicklungsgesellschaft (GSES) wieder öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte oder Comedy-Auftritte gibt, darauf will sich Geschäftsführer Johann-Christian Schmiereck nicht festlegen. Er hofft, dass es nach der ohnehin geplanten Sommerpause Comedian Philipp Weber wie geplant am 3. Oktober auftreten kann.

„Wenn allerdings aufwendige Hygienekonzepte erstellt und umgesetzt werden müssen und wir vielleicht nur die Hälfte der zu erwartenden Besucher unter Tage bringen dürfen, lohnt es sich wahrscheinlich gar nicht, unsere Veranstaltungsreihe in diesem Jahr fortzuführen“, befürchtet Schmiereck. Abgesagt sei für den Herbst bislang noch nichts. Die engagierten Künstler seien weiter unter Vertrag. Auch über dem Kristalllauf, der am 24. Oktober stattfinden soll, sei der Stab bisher noch nicht gebrochen. „Allerdings wäre das Ereignis unter Corona-Auflagen, wie sie wohl noch länger gelten werden, weder für die Läufer noch für Zuschauer ein schönes Erlebnis“, meint Schmiereck.

Allein nur Besuchergruppen für Führungen ins Bergwerk zu bringen, sei schon eine besondere logistische Herausforderung, erklärt der GSES-Chef. Im Moment sein die Zahl der Teilnehmer auf zehn begrenzt. Das hänge in erster Linie davon ab, dass nur maximal sechs Personen – fünf Gäste plus Begleiter – gleichzeitig einen der beiden Aufzüge ins Erlebnisbergwerk hinab benutzen dürfen. Außerdem müssten Mitarbeiter jeden Gegenstand im Bergwerk, der Besuchern berührt worden sein könnte, nach jeder Führung desinfizieren. „Dabei haben wir im Bergwerk eigentlich beste Bedingungen, um eine Ausbreitung von Viren erfolgreich einzudämmen. Der Besucherbereich wird immer von Frischluft durchströmt, weil er im Zugschacht der Lüftung für das Grubenwetter liegt. Und die salzgeschwängerte Umgebung hilft außerdem gegen Keime“, erklärt Schmiereck scherzhaft.