Sondershausen: Offizielle Eröffnung für Stadion im September

Sondershausen. Sondershäuser Stadtverwaltung plant Einweihungsveranstaltung. Tribüne soll im August fertiggestellt werden.

Im September soll das neue Stadion am Göldner offiziell eingeweiht werden. Das kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) am Mittwoch an. Auch wenn die Sportstätte bereits genutzt und an diesem Freitag ein erstes Testspiel auf dem Rasen ausgetragen wird, wolle man die Fertigstellung mit einer eigenen Veranstaltung feiern. Rund fünf Jahre sei das Sportzentrum umgebaut und saniert worden, so Grimm. Rund 5 Millionen Euro sind in den Bau geflossen. 3,9 Millionen Euro kamen vom Bund.

Geplant sei eine Eröffnungsveranstaltung im Rahmen einer Leichtathletikveranstaltung, so Grimm. Das genaue Datum im September stehe allerdings noch nicht fest.

Der BSV Eintracht hatte am Dienstag angekündigt, eine eigene Eröffnungsfeier im kommenden Jahr zu veranstalten. Ein Fußballfest oder ein Eröffnungsspiel seien im Gespräch, hieß es. Aufgrund der ungewissen Fertigstellung sei ein solches in diesem Jahr nicht planbar gewesen.

Vor der Eröffnungsveranstaltung der Stadt solle noch die Tribüne fertiggestellt werden. Die Sichtblenden an der Stahlkonstruktion der Tribüne müssen noch angebracht werden, so Grimm. Anschließend können die Sitzschalen montiert werden. Das übernehme, wie geplant, der BSV Eintracht Sondershausen, erklärte Grimm. Ursprünglich sollte dies bereits Mitte Juli erfolgen, die Arbeiten hätten sich noch einmal verzögert. Im August sollen sie aber nun erledigt werden.

Der Fußballplatz, dessen Zustand in den vergangenen Monaten Sorge bereitet hatte und zeitweise vor allem mit Unkraut und weniger mit Rasen bewachsen war, sei inzwischen nutz- und bespielbar, so Grimm. Das Unkraut sei beseitigt worden. Es wurde nachgesät und die Bewässerung neu eingestellt. „Der Rasen ist nun in einem guten Zustand“, erklärte der Sondershäuser Bürgermeister.