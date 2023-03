Sondershausen: Osterbastelei für Familien

Osterdekoration basteln kann man im Jugend- und Schülertreff JuST in Sondershausen.

Sondershausen. Im Jugend- und Schülertreff gibt es in den Wochen vor Ostern mehrere Angebot zum Basteln für Kinder, aber auch für Familien.

Die Familienlotsin Franziska Stepan organisiert für Familien einen Bastelnachmittag am Dienstag, den 14. und den 28. März. Das kostenfreie Angebot im Jugend- und Schülertreff findet jeweils von 15 bis 17 Uhr statt. Gemeinsam sollen frühlingshafte Dekorationen gestaltet werden. Neben der Kreativität kommt auch das „miteinander ins Gespräch kommen“ bei Kaffee, Tee und Kuchen nicht zu kurz. Am Dienstag, 21. März, gibt es ein Bastelangebot außerdem für Kinder im Schulalter. Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung gebeten. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich an Familienlotsin Franziska Stepan wenden, telefonisch erreichbar unter: 03632 / 782637 oder 0162/ 1899520 oder per E-Mail: f.stepan@kjr-kyffhaeuserkreis.de.