Sondershausen: Personenrettung und Wiederbelebung geübt

„Geplant haben wir unter anderem die Rettung von Personen in schwierig zugänglichen Bereichen“, erklärt Sven Oesterheld. Der Ausbilder vom DRK-Kyffhäuserkreisverband ist mit Christoph Lemke, Gruppenführer beim Katastrophenschutz, beim Technischen Hilfswerk (THW) Ortsverband Sondershausen, um die jährlich stattfindende Erste-Hilfe-Ausbildung durchzuführen. Die 25 Mitglieder des THW werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Während sich eine mit der Rettung einer verunfallten Person mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung beschäftigt, geht es an einer zweiten Station um das Thema Wiederbelebung sowie Erste-Hilfe in Corona-Zeiten. „Der Eigenschutz hat jetzt eine größere Priorität als früher“, erklärt der DRK-Ausbilder zu letztgenanntem Ausbildungspunkt. So sei das Tragen von Schutzhandschuhen sowie eines Mund-Nasen-Schutzes – dieser solle auch der zu rettenden Person angelegt werden – wichtig. Bei der Atemkontrolle solle man sich zum Beispiel mehr auf das „Sehen“, als „Hören“ und Fühlen“ verlassen.

Matthias Muth und Susanne Opis über das richtige Einstellen und Anlegen einer Halskrause. Foto: Christoph Vogel