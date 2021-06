Sondershausen plant Trödelmarkt

Sondershausen. Marktmeisterin sucht noch Händler für den Antikmarkt in Sondershausen.

Die Stadt Sondershausen plant in Abhängigkeit von den aktuellen Pandemie-Bestimmungen einen Antik-Trödelmarkt am Samstag, 3. Juli, zu veranstalten. Der Trödelverkauf findet auf dem Marktplatz von 8 bis 14 Uhr statt. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Wer alte Dinge an die Frau oder den Mann bringen will, sollte sich bei der Marktmeisterin unter Telefon: 03632/62 21 86 oder 01511/1 72 33 26 anmelden. Platzvergabe ist ab 7 Uhr.