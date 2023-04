Sondershausen: Plattenbau wird grundhaft saniert

Foto: Henning Most

Sondershausen. Hier investiert die Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“:

Die Entkernungsarbeiten am einstigen Plattenbau in der Albert-Kuntz-Straße im Wohngebiet Borntal in Sondershausen sind beinahe abgeschlossen. Die Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ saniert hier vom Keller bis zum Obergeschoss grundhaft, um Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Der Dachgiebel wurde bereits komplett abgenommen, um später eine Dachkonstruktion auf das Gebäude aufzusetzen, welches mit Solarmodulen bestückt werden soll.