Sondershausen: Prächtiger Stuck im Blauen Saal bekommt wieder festen Halt

Sondershausen. Im Blauen Saal von Schloss Sondershausen werden die opulent verzierten Wände repariert.

Risse im Putz der opulent verzierten Wände vom Blauen Saal im Sondershäuser Schloss repariert Restaurator Andreas Rentsch in diesen Tagen. Der Untergrund war an einigen Stellen so instabil geworden, dass einige der Stuckverzierungen abzufallen drohten, wie Schlossverwalter Manuel Mucha erklärte.

Nach der Restauration bekämen die jetzt mit weißen Mörtelstreifen überzogenen Wände sofort ihren für den Saal typischen blauen Anstrich wieder.