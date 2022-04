Sondershausen präsentiert Ausstellung zu Ehren Heinz Scharrs

Sondershausen. Künstlerischer Nachlass des verstorbenen Künstlers wird eigens dafür hergerichteten Räumen gezeigt.

Jutta Scharr aus Utterode hat den künstlerischen Nachlass ihres Mannes Heinz Scharr der Stadt Sondershausen überlassen. Diese zeigt nun in einer Dauerausstellung in den Räumlichkeiten der Hauptstraße 24 die Werke des verstorbenen Künstlers. Heinz Scharr (1924-2017) war ein zeitgenössischer Grafiker und Bildhauer. Mit der Ausstellung soll es der Öffentlichkeit ermöglicht werden, die vielen Werke des Künstlers in Augenschein zu nehmen. Zu sehen sein werden nach der Ausstellungseröffnung am Dienstag, 26. April, um 17 Uhr Plastiken aus Eisen und Keramik sowie Acrylmalereien auf Leinwand des gebürtigen Sondershäusers.