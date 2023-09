Sondershausen: Puschkin-Promenade gesperrt

Sondershausen. Stadtwerke setzen offenbar die Verlegung ihres Fernwärmenetzes fort.

Die Puschkin-Promenade in Sondershausen ist seit Mittwoch gesperrt. Offenbar setzen die Stadtwerke die Verlegung ihrer Fernwärmeleitungen fort. Die Stadtverwaltung war am Mittwochnachmittag nicht mehr zu erreichen.

Bis Mitte Juli war die Straße bereits zwischen dem Abzweig Kurt-Hafermalz-Straße und der Einfahrt der Berufsschule gesperrt. Jetzt sollen die Leitungen bis in die Possenallee verlegt werden. Es wird nicht die letzte Sperrung hier sein. Bis der Bau des Kreisverkehrs an der Promenade Ecke Bebra- und Göldnerstraße beginnt, will auch der TAZ Helbe-Wipper noch Kanalisation und Trinkwasser zwischen dem geplanten Kreisverkehr und der Possenallee erneuern.