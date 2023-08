Sondershausen: Rundgang zur jüngeren Stadtgeschichte

Foto: Henning Most/ Archiv

Nach der Wiedervereinigung entstand die Galerie am Schlossberg am Eingang zur Innenstadt.

Sondershausen. 70 Jahre Stadtentwicklung ist Thema der nächsten öffentlichen Stadtführung in Sondershausen.

Eine Stadtführung im Rahmen des Heimatshoppens bietet der Gästeführer und ehemalige Bauamtsleiter der Stadt, Manfred Kucksch, am Samstag, 2. September, zum Thema „70 Jahre Stadtentwicklung in Sondershausen“ an. Manfred Kucksch nimmt die Teilnehmer mit auf eine ganz besondere Zeitreise. Er berichtet unter anderem von der Nachkriegszeit, der Aufbauphase und dem Industrie- und Plattenbau der 1960er- und 1970er-Jahre. Während eines rund 90-minütigen Stadtrundgangs erfahren die Gäste interessante Fakten über die Zeit der Wiedervereinigung, über neue Gesetze, bautechnische Möglichkeiten sowie Abriss und Leerstände. Wie ging es nach 1990 mit Sondershausen weiter und wo stehen wir jetzt? Diese Fragen und mehr versucht Manfred Kucksch, auf dem 1,5-stündigen Rundgang zu beantworten.

Die Stadtführung beginnt am Samstag, 2. September, um 13.30 Uhr, an der Stadtinformation vor dem Sondershäuser Rathaus. Kosten für Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Die Anmeldungen erfolgen über die Stadtinformation Sondershausen, Markt 7, Telefon: 03632/62 28 22 oder per E-Mail an stadtinfo@sondershausen.de.